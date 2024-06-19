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Врач разъяснила, как можно справиться с мышечными болями в области спины

Врач Шиндряева: долго сидеть под кондиционером вредно для спины

0:53
Здоровье

Врач Наталья Шиндряева поделилась советами в своём Telegram-канале о том, как избежать и справиться с мышечными спазмами в спине, которые становятся более распространёнными с началом дачного сезона. Для профилактики болей она рекомендует ограничить время пребывания под кондиционером и поддерживать физическую активность в течение дня.

Врач Шиндряева: долго сидеть под кондиционером вредно для спины
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Если спазм всё же возник, врач советует принять меры для расслабления мышц. Одним из способов является нахождение в горизонтальном положении на твёрдой поверхности в течение примерно 30 минут, что может помочь позвоночнику вернуться в более естественное положение.

"Не лишними будут занятия лечебной физкультурой и плаванием", — подытожила Наталья Шиндряева, подчеркнув, что боль в мышцах может говорить о различных проблемах со здоровьем.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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