Новую российскую вакцину от туберкулёза протестируют на добровольцах к концу 2025 года

Гинцбург: новую вакцину от туберкулёза испытают на добровольцах в конце 2025 года

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2025 году состоятся клинические исследования инновационной вакцины против туберкулёза, в которых примут участие добровольцы. По словам Александра Гинцбурга, руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в интервью агентству ТАСС, ожидается, что документация для регистрации этой вакцины будет направлена в Министерство здравоохранения в 2026 году.

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"Сейчас это важнейшее направление нашей работы и важнейшая проблема для современной медицины. Считаю, создание нового препарата от туберкулёза, который на первых этапах работал бы совместно с БЦЖ, а со временем, я думаю, заменил бы БЦЖ, находится на третьей стадии клинических испытаний", — уточнил Александр Гинцбург.