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Роспотребнадзор назвал 8 регионов страны, где больше всего зафиксировано укусов клещей

Названы 8 регионов, в которых чаще всего регистрируют укусы клещей

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Здоровье

По сообщению Роспотребнадзора, на сегодняшний день в больницы с укусами клещей обратилось более 248 тысяч человек.

Названы 8 регионов, в которых чаще всего регистрируют укусы клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что Свердловская, Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская, Тюменская, Новосибирская области и Республика Удмуртия возглавили рейтинг регионов, где чаще всего регистрируют укусы клещей.

Всего на данный момент от клещевого энцефалита привито около 3,3 миллиона человек.

Помимо этого, по всей стране продолжается обработка от клещей, уже обработано более 176 тысяч гектар.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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