Роспотребнадзор назвал 8 регионов страны, где больше всего зафиксировано укусов клещей

Названы 8 регионов, в которых чаще всего регистрируют укусы клещей

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По сообщению Роспотребнадзора, на сегодняшний день в больницы с укусами клещей обратилось более 248 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что Свердловская, Кировская, Кемеровская, Иркутская, Томская, Тюменская, Новосибирская области и Республика Удмуртия возглавили рейтинг регионов, где чаще всего регистрируют укусы клещей.

Всего на данный момент от клещевого энцефалита привито около 3,3 миллиона человек.

Помимо этого, по всей стране продолжается обработка от клещей, уже обработано более 176 тысяч гектар.