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Eurekalert: учёные в ходе эксперимента определили, в какое время лучше заниматься спортом, чтобы сбросить лишние килограммы

Испанские учёные выяснили, в какое время лучше тренироваться, чтобы похудеть

1:15
Здоровье

В борьбе с лишними килограммами немалую роль играет метаболизм. Чем он быстрее, тем легче сжечь лишние калории и ускорить процесс похудения. Учёные из Испании решили помочь худеющим и выяснили, в какое время суток лучше заниматься спортом.

Испанские учёные выяснили, в какое время лучше тренироваться, чтобы похудеть
Фото: flickr.com by Brisbane City Council is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Они провели эксперимент, в котором участвовало 186 человек, их средний возраст был 46 лет и они все имели ожирение. Участников эксперимента поделили на 3 группы, каждая из которых тренировалась в зале в определённое время: с утра и до полудня, с полудня до 6 вечера, с 6 вечера и до полуночи.

В ходе эксперимента учёные следили за уровнем сахара в их крови у испытуемых.

В результате выяснилось, что группа, занимающаяся спортом по вечерам, показала лучшие результаты. У участников из этой группы были снижены показатели уровня сахара в крови и лучше всего это было заметно у тех, кто имел диагноз преддиабет.

Учёные считают, что результаты этой работы должны обязательно учитываться фитнес-тренерами и медперсоналом при составлении программы похудения для людей с ожирением, пишет Eurekalert.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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