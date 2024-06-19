Eurekalert: учёные в ходе эксперимента определили, в какое время лучше заниматься спортом, чтобы сбросить лишние килограммы

Испанские учёные выяснили, в какое время лучше тренироваться, чтобы похудеть

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В борьбе с лишними килограммами немалую роль играет метаболизм. Чем он быстрее, тем легче сжечь лишние калории и ускорить процесс похудения. Учёные из Испании решили помочь худеющим и выяснили, в какое время суток лучше заниматься спортом.

Фото: flickr.com by Brisbane City Council is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Они провели эксперимент, в котором участвовало 186 человек, их средний возраст был 46 лет и они все имели ожирение. Участников эксперимента поделили на 3 группы, каждая из которых тренировалась в зале в определённое время: с утра и до полудня, с полудня до 6 вечера, с 6 вечера и до полуночи.

В ходе эксперимента учёные следили за уровнем сахара в их крови у испытуемых.

В результате выяснилось, что группа, занимающаяся спортом по вечерам, показала лучшие результаты. У участников из этой группы были снижены показатели уровня сахара в крови и лучше всего это было заметно у тех, кто имел диагноз преддиабет.

Учёные считают, что результаты этой работы должны обязательно учитываться фитнес-тренерами и медперсоналом при составлении программы похудения для людей с ожирением, пишет Eurekalert.