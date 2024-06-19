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Диетолог Барредо: шоколад имеет противовоспалительные свойства из-за содержания в нём флавоноидов

Диетолог Барредо заявила, что шоколад обладает противовоспалительными свойствами

0:55
Здоровье

В шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают противовоспалительным эффектом рассказала диетолог Алена Барредо.

Диетолог Барредо заявила, что шоколад обладает противовоспалительными свойствами
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам эксперта, помимо этого флавоноиды улучшают работу сердца и сосудов, работу головного мозга, оказывают благотворное влияние на состояние кожи.

"Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе”, — заявила она.

Некоторые проведённые исследования обнаружили, что именно какао стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, поэтому шоколад может выступать в качестве пребиотика. Помимо всего прочего в шоколаде содержится много магния и меди, передаёт издание NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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