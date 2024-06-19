Диетолог Барредо: шоколад имеет противовоспалительные свойства из-за содержания в нём флавоноидов

Диетолог Барредо заявила, что шоколад обладает противовоспалительными свойствами

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают противовоспалительным эффектом рассказала диетолог Алена Барредо.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам эксперта, помимо этого флавоноиды улучшают работу сердца и сосудов, работу головного мозга, оказывают благотворное влияние на состояние кожи.

"Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе”, — заявила она.

Некоторые проведённые исследования обнаружили, что именно какао стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, поэтому шоколад может выступать в качестве пребиотика. Помимо всего прочего в шоколаде содержится много магния и меди, передаёт издание NEWS.ru.