Диетолог Барредо: шоколад имеет противовоспалительные свойства из-за содержания в нём флавоноидов

В шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают противовоспалительным эффектом рассказала диетолог Алена Барредо.
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По словам эксперта, помимо этого флавоноиды улучшают работу сердца и сосудов, работу головного мозга, оказывают благотворное влияние на состояние кожи.
"Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе”, — заявила она.
Некоторые проведённые исследования обнаружили, что именно какао стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, поэтому шоколад может выступать в качестве пребиотика. Помимо всего прочего в шоколаде содержится много магния и меди, передаёт издание NEWS.ru.
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