Как часто можно баловать себя мороженым, чтобы не поправляться

Сколько можно съесть мороженого без вреда для фигуры?

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рекомендуется умеренное потребление мороженого из-за высокого содержания в нём сахара и жиров. Людям, страдающим избыточным весом или склонным к набору веса, рекомендуется избегать очень жирных и сладких сортов мороженого, таких как пломбир и сливочное. Вместо этого они могут выбирать замороженные соки, сорбеты или щербеты, либо готовить домашнее мороженое из полезных ингредиентов.

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Одно или два раза в неделю можно употреблять магазинное мороженое порцией в 100 грамм, чтобы не беспокоиться о влиянии на фигуру.

Мороженое, приготовленное в домашних условиях, можно употреблять чаще, если используются только фрукты и молоко без добавления сахара, и при этом учитываются калории в дневном рационе.

Важно помнить, что умеренное потребление мороженого является частью здорового и сбалансированного питания. Если у вас есть определённые диетические ограничения, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.