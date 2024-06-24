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Как часто можно баловать себя мороженым, чтобы не поправляться

Сколько можно съесть мороженого без вреда для фигуры?

1:06
Здоровье

Рекомендуется умеренное потребление мороженого из-за высокого содержания в нём сахара и жиров. Людям, страдающим избыточным весом или склонным к набору веса, рекомендуется избегать очень жирных и сладких сортов мороженого, таких как пломбир и сливочное. Вместо этого они могут выбирать замороженные соки, сорбеты или щербеты, либо готовить домашнее мороженое из полезных ингредиентов.

Сколько можно съесть мороженого без вреда для фигуры?
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одно или два раза в неделю можно употреблять магазинное мороженое порцией в 100 грамм, чтобы не беспокоиться о влиянии на фигуру.

Мороженое, приготовленное в домашних условиях, можно употреблять чаще, если используются только фрукты и молоко без добавления сахара, и при этом учитываются калории в дневном рационе.

Важно помнить, что умеренное потребление мороженого является частью здорового и сбалансированного питания. Если у вас есть определённые диетические ограничения, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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