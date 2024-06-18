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Диетолог раскрыла, о каких заболеваниях может сигнализировать постоянная жажда

Врач Королева: часто постоянная жажда связана с эндокринными заболеваниями

1:04
Здоровье

Если человеку требуется больше, чем 2-2,5 литра воды в день, это может указывать на наличие эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа. Об этом сообщила доктор медицинских наук и врач-диетолог Маргарита Королева.

Врач Королева: часто постоянная жажда связана с эндокринными заболеваниями
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"Это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет второго типа. Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера", — уточнила врач.

Королева также отметила, что причины повышенной жажды могут включать патологии почек, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, интоксикацию, рвоту, диарею, обширные ожоги, психические расстройства и органические заболевания центральной нервной системы, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Диетолог добавила, что во всех этих случаях повышенная жажда является симптомом заболевания и может служить поводом для обращения к врачу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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