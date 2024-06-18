Эндокринолог рассказала, как кофе маскирует признаки усталости и почему это вредно

Эндокринолог Тараско: более трёх чашек кофе в день считается вредным для здоровья

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе является наиболее популярным способом взбодриться, однако чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков может нанести вред здоровью, предупреждает диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско, сообщает РИА "ФедералПресс".

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По словам врача, две-три чашки кофе в день являются безопасными для здоровья. Однако более высокое потребление может вызвать негативные последствия. Избыток кофеина "обманывает" нервную систему, блокируя ощущение усталости, что не позволяет организму отдохнуть. Кроме того, кофеин ухудшает усвоение важных микроэлементов, таких как кальций, и повышает артериальное давление.

"Кофеин, содержащийся в кофе, всасывается быстро и происходит блокировка рецепторов. И мы чувствуем эффект прилива сил и активности", — отметила Анастасия Тараско.

Длительное чрезмерное употребление кофе также может снизить концентрацию внимания, что может быть опасным, если человек за рулём или выполняет работу, требующую точности. Вместе с тем, умеренные дозы кофеина могут даже предотвратить некоторые возрастные заболевания мозга.

Стоит отметить, что кофеин в чае и кофе оказывает разное воздействие. Чай, помимо кофеина, содержит танины, которые помогают организму пробудиться медленнее, но надолго. Врач рекомендует не давать кофе и чай детям до 3-5 лет.