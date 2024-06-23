Раскрыты условно допустимые дозировки алкоголя для мужчин и женщин

Врач Заможняя: для мужчин условно допустимый предел пива составляет 500 мл

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто печень характеризуют как "химический завод организма", и поддержание её здоровья требует сбалансированного питания, а также ограничения употребления алкогольных напитков. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя прокомментировала вопрос о существовании безопасных уровней потребления алкоголя.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В разговоре с "Вечерней Москвой" специалист отметила, что абсолютно безопасный объём алкоголя не определён, но есть дозировки, которые считаются относительно безопасными и не вызывают серьёзного повреждения печени. Для мужчин это 500 мл пива, 200 мл вина или 60 мл водки, в то время как для женщин — 250 мл пива, 100 мл вина или 30 мл водки. Однако, важно соблюдать трезвые периоды в течение трёх-четырёх дней в неделю.

Чтобы значительно снизить риск развития заболеваний печени, рекомендуется свести к минимуму или полностью исключить потребление алкоголя.