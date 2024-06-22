Врач объяснил, как возник миф об опасности ополаскивателя для рта

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Онколог Черёмушкин: ополаскиватель для рта не приводит к раку

1:06
Здоровье

Широко распространенное мнение, будто использование полосканий для рта может спровоцировать рак, не подтверждается фактами, как заявил в интервью для NEWS.ru Евгений Черёмушкин, врач-онколог, старший научный сотрудник в Институте клинической онкологии Онкологического научного центра Российской академии медицинских наук и кандидат медицинских наук.

Онколог Черёмушкин: ополаскиватель для рта не приводит к раку
Фото: commons.wikimedia.org by АлексНина is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Он подчеркнул, что действительно повышает риск возникновения рака в полости рта — это курение, и курильщики обычно более склонны использовать полоскания для устранения неприятного запаха, что, вероятно, и порождает этот миф. Для тех, кто не курит, основная потенциальная проблема от использования таких полосканий — это вероятность аллергической реакции.

"Люди не так часто и пользуются ополаскивателем для рта. А те, которые пользуются, чаще курящие или у кого хронический воспалительный процесс. Поэтому говорить о том, что именно ополаскиватель связан с увеличением риска развития рака, — глупо", — поясняет врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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