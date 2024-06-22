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Распространённый миф о пищевом отравлении, которому не стоит верить

HuffPost: безопасный для одних продукт может быть вреден для других

1:18
Здоровье

Пищевое отравление — это острое заболевание, сопровождаемое весьма неприятными проявлениями. Специалисты опровергли широко распространённое заблуждение относительно этого коварного недуга.

HuffPost: безопасный для одних продукт может быть вреден для других
Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Люди всегда приходят в отделение неотложной помощи и заявляют: "Я знаю, что у меня нет пищевого отравления, потому что я единственный, кому стало плохо", — цитирует сертифицированного врача скорой помощи Джастина Мазура издание HuffPost.

Даже если все присутствующие употребили одинаковую еду, но только одного человека коснулись рвота и диарея, это не исключает возможности пищевого отравления.

У каждого из нас своя, неповторимая иммунная и пищеварительная система. У одних людей кишечная микрофлора лучше справляется с воспалительными процессами, у других — хуже. Продукт, который для одного человека является обычным и безопасным, может вызвать проблемы у другого.

Сырое или недостаточно приготовленное мясо, птица и морепродукты являются наиболее опасными. Потребление сырых молочных продуктов, таких как яйца, молоко или сырое тесто, также увеличивает вероятность пищевого отравления, отметил медик.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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