Распространённый миф о пищевом отравлении, которому не стоит верить

HuffPost: безопасный для одних продукт может быть вреден для других

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевое отравление — это острое заболевание, сопровождаемое весьма неприятными проявлениями. Специалисты опровергли широко распространённое заблуждение относительно этого коварного недуга.

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"Люди всегда приходят в отделение неотложной помощи и заявляют: "Я знаю, что у меня нет пищевого отравления, потому что я единственный, кому стало плохо", — цитирует сертифицированного врача скорой помощи Джастина Мазура издание HuffPost.

Даже если все присутствующие употребили одинаковую еду, но только одного человека коснулись рвота и диарея, это не исключает возможности пищевого отравления.

У каждого из нас своя, неповторимая иммунная и пищеварительная система. У одних людей кишечная микрофлора лучше справляется с воспалительными процессами, у других — хуже. Продукт, который для одного человека является обычным и безопасным, может вызвать проблемы у другого.

Сырое или недостаточно приготовленное мясо, птица и морепродукты являются наиболее опасными. Потребление сырых молочных продуктов, таких как яйца, молоко или сырое тесто, также увеличивает вероятность пищевого отравления, отметил медик.