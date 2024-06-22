Тренер объяснил, как применять технику "Бег/ходьба" для похудения

Метод "Бег/ходьба", как следует из названия, чередует периоды бега и ходьбы. Основная цель этой техники — адаптация тела к продолжительным беговым нагрузкам. Доменик Анджелино из Trainer Academy рекомендует прекращать бег, когда чувствуете усталость, и переходить на ходьбу. Это должен быть комфортный темп, способствующий вашему восстановлению.
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Используя метод бега и ходьбы, вы увеличиваете общее количество сжигаемых калорий за счёт увеличения продолжительности и усиления интенсивности тренировки. Согласно данным Harvard Health Publishing, человек весом 70 кг за 30 минут бега на скорости 8 км/ч сжигает около 288 калорий, в то время как ходьба на скорости 6 км/ч позволит сжечь 133 калории.
Этот метод также помогает привыкнуть к длительным беговым тренировкам и делает будущие занятия более эффективными.
Если у вас есть беговая дорожка, вы можете тренироваться дома, не зависимо от погоды.
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