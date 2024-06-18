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Гериатр выделил 2 типа старения и 4 правила здоровой старости

Врач Прощаев: залог здоровой старости в постоянном обучении

1:48
Здоровье

Существует два типа старения: здоровое и патологическое. Чтобы предотвратить проблемы в старости, необходимо придерживаться четырёх основных правил с молодости: заниматься спортом, ежегодно вакцинироваться, развивать когнитивный резерв и компенсировать утраченные функции организма. Врач-гериатр Кирилл Прощаев, профессор и эксперт социального проекта "Деменция.net", рассказал о каждом из этих правил, сообщает Газета.Ru.

Врач Прощаев: залог здоровой старости в постоянном обучении
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С возрастом увеличивается риск развития заболеваний мозга, которые могут лишить человека полноценной жизни. Одно из важнейших правил, составленных экспертом, направлено на профилактику этих заболеваний.

"Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому учиться нужно всю жизнь", — пояснил Кирилл Прощаев.

Кроме того, с возрастом происходит потеря мышечной массы и функций, что называется саркопенией. Регулярные занятия спортом помогают предотвратить это.

Врач утверждает, что регулярные физические упражнения в юношестве способствуют сохранению мышечной массы в зрелом возрасте, что, в свою очередь, отсрочит развитие саркопении.

Прощаев также отметил важность своевременной диспансеризации и ежегодной вакцинации для здоровой старости. Если какая-то функция организма утрачивается, необходимо вовремя её компенсировать, обратившись к врачу. Например, при потере слуха необходимо слухопротезирование, чтобы предотвратить риск депрессии и деменции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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