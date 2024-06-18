Стоматолог Бозич: вода с лимоном может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов

Стоматолог дал советы, как правильно употреблять воду с лимоном

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди пьют воду с лимоном, считая, что она положительно влияет на здоровье. Однако злоупотреблять таким напитком не стоит, считает хирург-стоматолог Андрей Бозич.

Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Уровень pH лимонного сока около 2, что является очень кислой средой. Эта кислотность может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов,” — заявил он.

Для того, чтобы снизить наносимый эмали вред, стоматолог посоветовал пользоваться трубочкой и обязательно полоскать рот простой водой для нейтрализации кислоты. При этом чистить зубы нужно спустя 30 минут, пишет издание Mirror.