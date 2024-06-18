Стоматолог Бозич: вода с лимоном может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов

Некоторые люди пьют воду с лимоном, считая, что она положительно влияет на здоровье. Однако злоупотреблять таким напитком не стоит, считает хирург-стоматолог Андрей Бозич.
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"Уровень pH лимонного сока около 2, что является очень кислой средой. Эта кислотность может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов,” — заявил он.
Для того, чтобы снизить наносимый эмали вред, стоматолог посоветовал пользоваться трубочкой и обязательно полоскать рот простой водой для нейтрализации кислоты. При этом чистить зубы нужно спустя 30 минут, пишет издание Mirror.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.