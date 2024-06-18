Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg: Западные компании не желают уходить с российского рынка
Владимир Путин вышел к народу: он приветствовал жителей Якутска
Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске
Открытие девятой планеты в Солнечной системе может состояться скоро
Почему стоит подкормить овощи гиббереллином?
Певец Егор Крид подарил отцу автомобиль за 15 миллионов рублей
Стало известно, кто из кошек и собак любит вас больше
Врач Прощаев: залог здоровой старости в постоянном обучении
Автоэксперт Васильев сообщил о роли нейтрали в автоматической коробке передач
Стоматолог Бозич: вода с лимоном может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов

Стоматолог дал советы, как правильно употреблять воду с лимоном

0:43
Здоровье

Некоторые люди пьют воду с лимоном, считая, что она положительно влияет на здоровье. Однако злоупотреблять таким напитком не стоит, считает хирург-стоматолог Андрей Бозич.

Стоматолог дал советы, как правильно употреблять воду с лимоном
Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Уровень pH лимонного сока около 2, что является очень кислой средой. Эта кислотность может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов,” — заявил он.

Для того, чтобы снизить наносимый эмали вред, стоматолог посоветовал пользоваться трубочкой и обязательно полоскать рот простой водой для нейтрализации кислоты. При этом чистить зубы нужно спустя 30 минут, пишет издание Mirror.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Последние материалы
Bloomberg: Западные компании не желают уходить с российского рынка
Владимир Путин вышел к народу: он приветствовал жителей Якутска
Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске
Открытие девятой планеты в Солнечной системе может состояться скоро
Почему стоит подкормить овощи гиббереллином?
Певец Егор Крид подарил отцу автомобиль за 15 миллионов рублей
Стало известно, кто из кошек и собак любит вас больше
Врач Прощаев: залог здоровой старости в постоянном обучении
Автоэксперт Васильев сообщил о роли нейтрали в автоматической коробке передач
Пенсия в 2024: средняя зарплата и требуемый стаж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников