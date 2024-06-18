В России количество детей, родившихся с помощью репродуктивных технологий, увеличилось в 55 раз

Количество родов с применением ВРТ в РФ за последние 30 лет возросло в 55 раз

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За последние 30 лет в России количество детей, рождённых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), увеличилось в 55 раз. Главным образом это связано с экстракорпоральным оплодотворением, которое считается наиболее эффективным методом для помощи бездетным людям. Данный вывод был сделан учёными Российского государственного социального университета (РГСУ) на Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития", сообщает Газета.Ru.

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На данный момент 46% женщин считают ЭКО эффективным методом зачатия. Эксперты отмечают, что это увеличение доверия к ЭКО напрямую связано с ростом доверия населения к отечественной медицине. В то же время суррогатное материнство остаётся менее популярным из-за правовой неопределённости.

"Успешное лечение бесплодия, возможно, не окажет существенного влияния на итоговые цифры демографии, но закрепит в сознании людей значимость для общества полноценной семьи", — уточнил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.