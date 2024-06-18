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Эпидемиолог Ненастина: можно использовать технику мытья рук, которую применяют врачи

Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи

0:56
Здоровье

Врач-эпидемиолог Видновской КБ (Московская область) Ольга Ненастина рассказала, как мыть руки правильно.

Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По её словам, можно применять технику мытья рук, которую используют врачи. Сначала намочить руки тёплой проточной водой и нанести жидкое мыло, нажав 2 раза дозатор. Потом растереть одну ладонь о другую. Далее правой ладонью нужно растереть тыльную поверхность левой кисти и переплести пальцы. То же самое проделать левой рукой, передаёт NEWS.ru.

"Соединяем пальцы в замок и поочередно растираем пальцами ладонь другой кисти. Захватываем большой палец и моем круговыми движениями. Меняем руки. Делаем лодочку из ладони и сомкнутыми пальцами другой руки трём ладонь. Меняем руки. Ополаскиваем руки водой и высушиваем”, — посоветовала она.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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