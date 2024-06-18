Эпидемиолог Ненастина: можно использовать технику мытья рук, которую применяют врачи

Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эпидемиолог Видновской КБ (Московская область) Ольга Ненастина рассказала, как мыть руки правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По её словам, можно применять технику мытья рук, которую используют врачи. Сначала намочить руки тёплой проточной водой и нанести жидкое мыло, нажав 2 раза дозатор. Потом растереть одну ладонь о другую. Далее правой ладонью нужно растереть тыльную поверхность левой кисти и переплести пальцы. То же самое проделать левой рукой, передаёт NEWS.ru.

"Соединяем пальцы в замок и поочередно растираем пальцами ладонь другой кисти. Захватываем большой палец и моем круговыми движениями. Меняем руки. Делаем лодочку из ладони и сомкнутыми пальцами другой руки трём ладонь. Меняем руки. Ополаскиваем руки водой и высушиваем”, — посоветовала она.