При этих заболеваниях говядина противопоказана: последствия могут быть непредсказуемы

Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Говяжье мясо содержит множество полезных компонентов, необходимых для развития нашего организма.

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В чём польза говядины

Говядина занимает лидирующие позиции по содержанию белка (20%) и последнее место по жирности. Говяжье мясо хорошо насыщает клетки мозга, улучшает память, внимание, кровообращение. Оно полезно для людей с проблемами зрения.

Говядина содержит много полезных аминокислот, витамины группы В, РР, К, А. Говяжий белок способствует росту костей и волос.

Когда нельзя есть говядину

Не рекомендуется есть говядину людям с подагрой, артритом, остеохондрозом и другими заболеваниями костей и суставов. Оно содержит пуриновые основания, которые при переваривании выделяют мочевую кислоту и могут усугубить положение больного.