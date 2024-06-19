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При этих заболеваниях говядина противопоказана: последствия могут быть непредсказуемы

Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом

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Здоровье

Говяжье мясо содержит множество полезных компонентов, необходимых для развития нашего организма.

Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чём польза говядины

Говядина занимает лидирующие позиции по содержанию белка (20%) и последнее место по жирности. Говяжье мясо хорошо насыщает клетки мозга, улучшает память, внимание, кровообращение. Оно полезно для людей с проблемами зрения.

Говядина содержит много полезных аминокислот, витамины группы В, РР, К, А. Говяжий белок способствует росту костей и волос.

Когда нельзя есть говядину

Не рекомендуется есть говядину людям с подагрой, артритом, остеохондрозом и другими заболеваниями костей и суставов. Оно содержит пуриновые основания, которые при переваривании выделяют мочевую кислоту и могут усугубить положение больного.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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