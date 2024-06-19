4 лучшие добавки для снижения уровня кортизола и стресса

Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным Американской психологической ассоциации, более трети взрослых чувствуют себя подавленными большую часть времени, и молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет чувствуют себя так чаще, чем пожилые.

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Когда вы чувствуете стресс, ваше тело выделяет кортизол ("гормон стресса"). Однако хронически высокий уровень кортизола может иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья, включая увеличение веса, высокое кровяное давление и проблемы со сном.

Хорошая новость заключается в том, что существуют добавки, которые могут помочь снизить уровень кортизола и поддержать ваше общее здоровье и самочувствие.

Магний

Магний обладает успокаивающим действием и может помочь регулировать уровень кортизола, способствуя расслаблению организма и снижению стресса.

Ашваганда

Ашваганда — это адаптогенная трава, которая веками использовалась в аюрведической медицине, чтобы помочь организму справиться со стрессом.

Витамин С

Помимо укрепления иммунитета для борьбы с болезнями, витамин С является мощным антиоксидантом, который, как показывают исследования, может защитить клетки от окислительного стресса, вызванного кортизолом и другими гормонами стресса.

L-теанин

L-теанин — это аминокислота, содержащаяся в чайных листьях. Исследования показали, что она может снизить уровень кортизола и помочь справиться как с физическим, так и с умственным стрессом.