Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Курска активно страхуют имущество и онлайн-покупки в почтовых отделениях
Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом
Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тур с Иванушками"
Секреты цветовых превращений: как василёк меняет свои наряды
Кинологи объяснили, кого собака укусит первым
Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой
Департамент ветеринарии Тамбова выплатит 212 млн рублей за убытки от АЧС
Россия сократила объём вложений в американские облигации
4 лучшие добавки для снижения уровня кортизола и стресса

Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола

1:33
Здоровье

По данным Американской психологической ассоциации, более трети взрослых чувствуют себя подавленными большую часть времени, и молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет чувствуют себя так чаще, чем пожилые.

Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Когда вы чувствуете стресс, ваше тело выделяет кортизол ("гормон стресса"). Однако хронически высокий уровень кортизола может иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья, включая увеличение веса, высокое кровяное давление и проблемы со сном.

Хорошая новость заключается в том, что существуют добавки, которые могут помочь снизить уровень кортизола и поддержать ваше общее здоровье и самочувствие.

Магний

Магний обладает успокаивающим действием и может помочь регулировать уровень кортизола, способствуя расслаблению организма и снижению стресса.

Ашваганда

Ашваганда — это адаптогенная трава, которая веками использовалась в аюрведической медицине, чтобы помочь организму справиться со стрессом. 

Витамин С

Помимо укрепления иммунитета для борьбы с болезнями, витамин С является мощным антиоксидантом, который, как показывают исследования, может защитить клетки от окислительного стресса, вызванного кортизолом и другими гормонами стресса.

L-теанин

L-теанин — это аминокислота, содержащаяся в чайных листьях. Исследования показали, что она может снизить уровень кортизола и помочь справиться как с физическим, так и с умственным стрессом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Ольга Бузову не пустили выступать перед детьми школы, где она училась
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Последние материалы
Жители Курска активно страхуют имущество и онлайн-покупки в почтовых отделениях
Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом
Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тур с Иванушками"
Секреты цветовых превращений: как василёк меняет свои наряды
Кинологи объяснили, кого собака укусит первым
Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой
Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола
Департамент ветеринарии Тамбова выплатит 212 млн рублей за убытки от АЧС
Россия сократила объём вложений в американские облигации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников