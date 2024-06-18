Диетолог назвал напитки, которые помогут продлить жизнь

Врач Гинзбург: при правильном употреблении кофе может продлить жизнь

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, который многие люди считают не полезным и даже пытаются исключить из своего рациона, на самом деле может продлить жизнь, если употреблять его правильно и в умеренных количествах. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Он также упомянул другие напитки, способствующие продлению жизни. Например, какао имеет антиоксидантные свойства, которые могут замедлить процессы старения. Для людей с заболеваниями сердца диетолог рекомендует зелёный чай, содержащий полифенолы, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

"Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы", — объяснил Михаил Гинзбург.

Кроме того, специалист отметил пользу травяных чаёв с мятой или мелиссой для укрепления иммунитета и поддержания здоровья. Ягодные морсы без сахара также являются отличным источником витаминов.