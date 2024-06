Врач предостерегла о рисках неправильного чихания

Зажимать нос при чихании крайне опасно, предупредила врач-физиотерапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская в интервью для NEWS.ru. Она пояснила, что при этом воздух создаёт давление на внутренние стенки носа, что может привести к повреждению кровеносных сосудов, внутреннего уха и барабанных перепонок.

Фото: Wikipedia by mcfarlandmo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic