Врач предостерегла о рисках неправильного чихания

Врач Малиновская: существует риск разрыва аневризмы головного мозга

Зажимать нос при чихании крайне опасно, предупредила врач-физиотерапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская в интервью для NEWS.ru. Она пояснила, что при этом воздух создаёт давление на внутренние стенки носа, что может привести к повреждению кровеносных сосудов, внутреннего уха и барабанных перепонок.

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Если создать преграду для выхода воздуха, давление будет распределяться по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом. Это может вызвать повреждения кровеносных сосудов, внутреннего уха и барабанной перепонки. Кроме того, микробы, от которых организм избавляется при чихании, останутся внутри, как уточнила Малиновская.

Терапевт подчеркнула, что чихание с зажатым носом может спровоцировать разрыв аневризмы головного мозга. Чихать нужно с открытым ртом, чтобы слизь могла уйти в горло. Если нет платка, следует прикрывать рот не ладонью, а локтем согнутой руки, как подчеркнула врач.

"Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише. Ударная волна может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда даже и головной мозг", — подытожила врач.