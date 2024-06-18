Диетолог объяснила, как клубника влияет на внешность

Диетолог Михалёва: в 100 граммах клубники содержится 50% суточной нормы витамина С

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клубника характеризуется высоким содержанием витаминов и микроэлементов, что способствует не только укреплению здоровья, но и улучшению внешнего вида. Это подтверждает врач-эндокринолог-диетолог Оксана Михалёва, сообщает Газета. Ru.

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Согласно её утверждениям, употребление клубники в пищу обеспечивает организм витамином С, так как в 100 граммах ягоды содержится примерно 50% суточной нормы. Витамин С оказывает благоприятное влияние на метаболизм, состояние кожи, волос и сосудов, а также усиливает иммунитет. Кроме того, клубника содержит важные минеральные вещества, такие как кремний, кобальт, марганец и медь, которые необходимы для здоровья.

"Кремний участвует в синтезе коллагена и глюкозаминогликанов, необходим для хорошего состояния кожи, волос, костей, поддержания водного баланса кожи, а также для сохранения здоровья суставов. Медь является компонентом антиоксидантной системы, необходима для кроветворения, участвует в синтезе ряда гормонов", — объяснила врач.

Марганец, в частности, играет роль в функционировании эндокринной системы, процессах формирования костей, регуляции обмена углеводов и липидов. Кобальт участвует в процессах кроветворения, синтезе гормонов и антиоксидантов.

Диетолог также отмечает, что клубника полезна для желающих снизить вес, так как содержащийся в ней пектин помогает выводить холестерин и токсины из организма. Пищевые волокна, присутствующие в ягоде, улучшают пищеварение, предотвращают запоры и снижают риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Клубника является низкокалорийным продуктом и может использоваться в питании в том числе лиц, склонных к избыточному весу. Она содержит всего 41 ккал на 100 граммов, что делает её диетическим продуктом. Содержание сахара в ней среднее — 7,4 грамма на 100 граммов, поэтому людям с сахарным диабетом нужно соблюдать осторожность и употреблять клубнику в ограниченных количествах", — уточнила Оксана Михалёва.