Разгрузочные дни с подвохом: "черешневая" диета опасна для здоровья

Диетолог Круглова: похудение на одной черешне невозможно

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik объяснила, что известная в интернете диета на черешне неэффективна. Она отметила, что подобный способ голодания, когда употребляется только один продукт, повышает аппетит и приводит к перееданию в последующие дни.

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Проведение разгрузочного дня на черешне может вызвать сильное чувство голода, так как черешня не обеспечивает длительное насыщение. Отсутствие в рационе белков, которые как раз насыщают и поддерживают мышечную массу, может негативно сказаться на организме, как указывает специалист.

Тем не менее, специалист советует наслаждаться этой сезонной ягодой в умеренных количествах. Людям без заболеваний пищеварительной системы, нарушений углеводного обмена или аллергии на черешню можно употреблять до 400 граммов ягод в день.

"В черешне есть витамин C, калий, пищевые волокна, в некотором количестве содержится и витамин А. Её калорийность — около 50-60 ккал на 100 граммов продукта, поэтому порядка 300-400 граммов черешни в день вполне вписываются в рацион", — уточняет диетолог.