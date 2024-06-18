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Разгрузочные дни с подвохом: "черешневая" диета опасна для здоровья

Диетолог Круглова: похудение на одной черешне невозможно

1:17
Здоровье

Диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik объяснила, что известная в интернете диета на черешне неэффективна. Она отметила, что подобный способ голодания, когда употребляется только один продукт, повышает аппетит и приводит к перееданию в последующие дни.

Диетолог Круглова: похудение на одной черешне невозможно
Фото: flickr.com by INRA DIST is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проведение разгрузочного дня на черешне может вызвать сильное чувство голода, так как черешня не обеспечивает длительное насыщение. Отсутствие в рационе белков, которые как раз насыщают и поддерживают мышечную массу, может негативно сказаться на организме, как указывает специалист.

Тем не менее, специалист советует наслаждаться этой сезонной ягодой в умеренных количествах. Людям без заболеваний пищеварительной системы, нарушений углеводного обмена или аллергии на черешню можно употреблять до 400 граммов ягод в день.

"В черешне есть витамин C, калий, пищевые волокна, в некотором количестве содержится и витамин А. Её калорийность — около 50-60 ккал на 100 граммов продукта, поэтому порядка 300-400 граммов черешни в день вполне вписываются в рацион", — уточняет диетолог.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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