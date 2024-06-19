Как правильно употреблять семена льна и чем они полезны для здоровья

Семена льна — полезный суперфуд. Его стоит добавить в свой рацион.
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В чём польза семян для здоровья
Семена льна чрезвычайно полезны для вашего здоровья, так как содержат большое количество полезных веществ.
Суперфуд богат незаменимыми жирными кислотами омега-3. Это полезные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Семена льна также содержат лигнаны. Эти вещества обладают антиоксидантными и эстрогенными свойствами. Льняное семя также богато клетчаткой, которая помогает пищеварению. Всего две столовые ложки семян льна в день могут помочь справиться с неприятными симптомами климакса.
Как правильно есть семена льна
Диетологи считают, что лучше всего употреблять льняное масло или долго жевать семечки. Вы можете выбрать хлеб, крекеры и выпечку, содержащую семена льна.
Семена также можно добавлять в овсянку, хлопья, мюсли, боулы, смузи, овощные и фруктовые салаты.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия