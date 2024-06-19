Как правильно употреблять семена льна и чем они полезны для здоровья

Семена льна устраняют симптомы климакса

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена льна — полезный суперфуд. Его стоит добавить в свой рацион.

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В чём польза семян для здоровья

Семена льна чрезвычайно полезны для вашего здоровья, так как содержат большое количество полезных веществ.

Суперфуд богат незаменимыми жирными кислотами омега-3. Это полезные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Семена льна также содержат лигнаны. Эти вещества обладают антиоксидантными и эстрогенными свойствами. Льняное семя также богато клетчаткой, которая помогает пищеварению. Всего две столовые ложки семян льна в день могут помочь справиться с неприятными симптомами климакса.

Как правильно есть семена льна

Диетологи считают, что лучше всего употреблять льняное масло или долго жевать семечки. Вы можете выбрать хлеб, крекеры и выпечку, содержащую семена льна.

Семена также можно добавлять в овсянку, хлопья, мюсли, боулы, смузи, овощные и фруктовые салаты.