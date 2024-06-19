Как массаж влияет на психическое здоровье: мнение экспертов

Массаж поможет справиться с тревогой и стрессом

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Массаж приносит пользу не только физическому, но и психическому здоровью человека. Это положительно сказывается на психике и нервной системе.

Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Какой вид массажа выбрать

После сеанса массажа человек чувствует себя спокойнее и расслабленнее. Как правило, во время процедуры человеку удаётся расслабить мышцы тела и вздремнуть. Массаж должен проходить в тишине, чтобы вы могли полностью расслабиться во время процедуры.

Для массажа выбирайте безопасное место и проверенных специалистов. Если вы чувствуете стресс или тревогу, выбирайте виды массажа, направленные на расслабление тела. Обычно это расслабляющий массаж всего тела. Также полезно массировать лицо и голову.

Как массаж влияет на психическое здоровье

Массаж помогает снять стресс и беспокойство. Это помогает человеку расслабиться, улучшить настроение, самочувствие, сон. Если вы испытываете сильную тревогу, стресс или депрессию, боди-массаж может помочь справиться с симптомами.

Кроме того, массаж — это процедура по уходу за своим телом и кожей. Это тоже приятно. Перед процедурой важно рассказать специалисту о состоянии своего здоровья. Важно указать, на какую часть тела массажисту следует обратить внимание. Например, если у вас часто болит спина или руки, важно рассказать об этом специалисту.

Специалист также может разработать индивидуальный план лечения, который поможет вам уменьшить стресс или беспокойство.