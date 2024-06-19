Как массаж влияет на психическое здоровье: мнение экспертов

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Массаж поможет справиться с тревогой и стрессом

1:40
Здоровье

Массаж приносит пользу не только физическому, но и психическому здоровью человека. Это положительно сказывается на психике и нервной системе.

Массаж поможет справиться с тревогой и стрессом
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Какой вид массажа выбрать

После сеанса массажа человек чувствует себя спокойнее и расслабленнее. Как правило, во время процедуры человеку удаётся расслабить мышцы тела и вздремнуть. Массаж должен проходить в тишине, чтобы вы могли полностью расслабиться во время процедуры.

Для массажа выбирайте безопасное место и проверенных специалистов. Если вы чувствуете стресс или тревогу, выбирайте виды массажа, направленные на расслабление тела. Обычно это расслабляющий массаж всего тела. Также полезно массировать лицо и голову.

Как массаж влияет на психическое здоровье

Массаж помогает снять стресс и беспокойство. Это помогает человеку расслабиться, улучшить настроение, самочувствие, сон. Если вы испытываете сильную тревогу, стресс или депрессию, боди-массаж может помочь справиться с симптомами.

Кроме того, массаж — это процедура по уходу за своим телом и кожей. Это тоже приятно. Перед процедурой важно рассказать специалисту о состоянии своего здоровья. Важно указать, на какую часть тела массажисту следует обратить внимание. Например, если у вас часто болит спина или руки, важно рассказать об этом специалисту.

Специалист также может разработать индивидуальный план лечения, который поможет вам уменьшить стресс или беспокойство.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
Специалист Кузин Илья
Специализируется на лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и патологий вегетативной нервной системы, в том числе краниосакральных нарушений, миофасциальных болевых синдромов; с нарушениями работы позвоночника, а также расположенных рядом мышечных тканей и связок
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