Врач перечислила признаки испорченных консервов, употребление которых грозит ботулизмом

Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ботулизм — это серьёзное пищевое отравление, которое при отсутствии лечения может привести к летальному исходу, как пояснила эндокринолог Зухра Павлова, комментируя недавние случаи массового отравления жителей Москвы готовой едой. По словам доктора медицинских наук, избежать этого заболевания помогут внимательность и осторожность.

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Чаще всего причиной отравления становятся консервы (не обязательно мясные или рыбные, домашние грибные заготовки — наиболее распространённый вариант), поскольку в герметичных банках создаются идеальные условия для размножения клостридий — возбудителей болезни, как она написала в Telegram.

Испорченные консервы можно распознать по вздутой или выпуклой крышке, что свидетельствует о нарушении условий хранения. После вскрытия банку необходимо полностью опустошить, содержимое нужно хранить в холодильнике, но недолго. Споры клостридий устойчивы к кипячению, поэтому термическая обработка здесь бессильна, напомнила Павлова. Эндокринолог подчеркнула, что наиболее безопасно готовить пищу самостоятельно. А готовые блюда следует заказывать только в проверенных заведениях.

"Глупо призывать всех готовить дома, но старайтесь питаться в тех заведениях, которые заботятся о своём имидже и вызывают доверие. Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм", — резюмировала врач.