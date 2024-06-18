Врач перечислила признаки испорченных консервов, употребление которых грозит ботулизмом

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Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы

1:32
Здоровье

Ботулизм — это серьёзное пищевое отравление, которое при отсутствии лечения может привести к летальному исходу, как пояснила эндокринолог Зухра Павлова, комментируя недавние случаи массового отравления жителей Москвы готовой едой. По словам доктора медицинских наук, избежать этого заболевания помогут внимательность и осторожность.

Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы
Фото: flickr.com by ccarlstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чаще всего причиной отравления становятся консервы (не обязательно мясные или рыбные, домашние грибные заготовки — наиболее распространённый вариант), поскольку в герметичных банках создаются идеальные условия для размножения клостридий — возбудителей болезни, как она написала в Telegram.

Испорченные консервы можно распознать по вздутой или выпуклой крышке, что свидетельствует о нарушении условий хранения. После вскрытия банку необходимо полностью опустошить, содержимое нужно хранить в холодильнике, но недолго. Споры клостридий устойчивы к кипячению, поэтому термическая обработка здесь бессильна, напомнила Павлова. Эндокринолог подчеркнула, что наиболее безопасно готовить пищу самостоятельно. А готовые блюда следует заказывать только в проверенных заведениях.

"Глупо призывать всех готовить дома, но старайтесь питаться в тех заведениях, которые заботятся о своём имидже и вызывают доверие. Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм", — резюмировала врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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