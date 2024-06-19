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Мнение психологов: как развод родителей влияет на ребёнка

Развод негативно влияет на психическое здоровье ребёнка

1:30
Здоровье

Развод родителей по-разному влияет на ребёнка. Однако есть некоторые закономерности.

Развод негативно влияет на психическое здоровье ребёнка
Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как развод родителей влияет на психику ребёнка

Развод — тяжёлое событие для каждого члена семьи. Так как у детей хрупкая психика, это может сильно повлиять на них. Это зависит от характера самого малыша. Часто развод родителей негативно сказывается на успеваемости в школе.

Из-за стресса и беспокойства ребенок может испытывать трудности с концентрацией внимания, сонливость, хроническую усталость и ухудшение памяти. Дети после развода родителей часто теряют интерес к общению с другими детьми. Этот фактор может негативно сказаться на уверенности ребёнка в себе и его самооценке.

Дети иногда думают, что их родители — единственные во всём мире, кто разведён. Детям с разведёнными родителями часто бывает трудно адаптироваться к другим жизненным изменениям.

За короткий промежуток времени ребёнок может испытывать различную гамму эмоций — гнев, апатию, грусть, ярость, депрессию. Поэтому важно, чтобы ребёнок мог переживать свои эмоции, а не подавлять их.

Иногда ребёнок может чувствовать себя виноватым из-за развода и считать, что он повлиял на решение своих родителей. Это заблуждение может привести к различным психологическим проблемам у ребёнка.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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