Мнение психологов: как развод родителей влияет на ребёнка

Развод родителей по-разному влияет на ребёнка. Однако есть некоторые закономерности.
Развод — тяжёлое событие для каждого члена семьи. Так как у детей хрупкая психика, это может сильно повлиять на них. Это зависит от характера самого малыша. Часто развод родителей негативно сказывается на успеваемости в школе.
Из-за стресса и беспокойства ребенок может испытывать трудности с концентрацией внимания, сонливость, хроническую усталость и ухудшение памяти. Дети после развода родителей часто теряют интерес к общению с другими детьми. Этот фактор может негативно сказаться на уверенности ребёнка в себе и его самооценке.
Дети иногда думают, что их родители — единственные во всём мире, кто разведён. Детям с разведёнными родителями часто бывает трудно адаптироваться к другим жизненным изменениям.
За короткий промежуток времени ребёнок может испытывать различную гамму эмоций — гнев, апатию, грусть, ярость, депрессию. Поэтому важно, чтобы ребёнок мог переживать свои эмоции, а не подавлять их.
Иногда ребёнок может чувствовать себя виноватым из-за развода и считать, что он повлиял на решение своих родителей. Это заблуждение может привести к различным психологическим проблемам у ребёнка.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.