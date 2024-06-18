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Вот почему стоит есть арбуз: вы улучшите своё здоровье

Арбуз снижает высокое давление и улучшает кожу

1:08
Здоровье

Арбуз — главное летнее лакомство, которое любят многие. Кроме того, этот продукт чрезвычайно полезен для организма.

Арбуз снижает высокое давление и улучшает кожу
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза арбуза для здоровья

Арбуз чрезвычайно полезен для здоровья, так как помогает поддерживать работу сердца, пищеварительной системы, контролировать вес, уменьшать мышечные боли. Он также предотвращает развитие некоторых хронических заболеваний.

Арбуз помогает предотвратить обезвоживание и мышечные боли после тренировки. Диетологи сообщают, что арбуз улучшает кровообращение в организме, снижает артериальное давление и поддерживает общее здоровье сердечно-сосудистой системы.

Благодаря клетчатке и пребиотикам арбуз улучшает работу пищеварительной системы. Витамины А и С, а также антиоксиданты полезны для здоровья кожи.

Как лучше есть арбуз

Лучше всего употреблять арбуз в свежем виде. Например, можно приготовить фруктовый салат с арбузом. Также можно приготовить смузи или сорбет и заморозить его в морозильной камере.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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