Кому категорически нельзя есть тёмный шоколад: вы должны об этом знать

Тёмный шоколад содержит больше какао, чем молочный. Это делает лакомство более полезным.
Какао содержит такие полезные вещества, как флаванолы. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают кровяное давление, расслабляют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение.
Кроме того, тёмный шоколад помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Он помогает здоровью кишечника, так как содержит пребиотики и поддерживает микробиом.
Это чрезвычайно полезно для вашего здоровья, так как здоровье кишечника влияет на вашу иммунную систему и ваше настроение. Тёмный шоколад поможет улучшить самочувствие и эмоциональное состояние, предотвратит развитие депрессии.
Откажитесь от тёмного шоколада, если у вас аллергия на какао. Его также следует с осторожностью употреблять людям с плохой переносимостью кофеина. Кроме того, тёмный шоколад следует есть с осторожностью, если у вас мигрени.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.