Кому категорически нельзя есть тёмный шоколад: вы должны об этом знать

Тёмный шоколад защищает от инсульта и депрессии

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тёмный шоколад содержит больше какао, чем молочный. Это делает лакомство более полезным.

Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чем полезен тёмный шоколад для организма

Какао содержит такие полезные вещества, как флаванолы. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают кровяное давление, расслабляют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение.

Кроме того, тёмный шоколад помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Он помогает здоровью кишечника, так как содержит пребиотики и поддерживает микробиом.

Это чрезвычайно полезно для вашего здоровья, так как здоровье кишечника влияет на вашу иммунную систему и ваше настроение. Тёмный шоколад поможет улучшить самочувствие и эмоциональное состояние, предотвратит развитие депрессии.

Кому нельзя есть тёмный шоколад

Откажитесь от тёмного шоколада, если у вас аллергия на какао. Его также следует с осторожностью употреблять людям с плохой переносимостью кофеина. Кроме того, тёмный шоколад следует есть с осторожностью, если у вас мигрени.