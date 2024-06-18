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В 1% случаев при укусах комаров могут возникнуть тяжёлые осложнения, которые часто приводят к смерти

При тяжёлых реакциях на укусы комаров возможно поражение нервной системы

1:26
Здоровье

Обычно после укуса комара появляется набухший и покрасневший участок кожи. Но иногда последствия могут быть намного серьёзнее, об этом рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Евгения Паршина.

При тяжёлых реакциях на укусы комаров возможно поражение нервной системы
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Укусы условно делят по степени тяжести. Самый частые случаи — это лёгкая степень. При средней степени появляются умеренные токсические реакции, например, многоформная эритема, токсидермия, может возникнуть ангионевротический отёк в месте укуса.

Примерно в 1% случаев может появиться осложнённое течение с развитием анафилактического шока. К осложнённым реакциям относятся — отёк слизистых, осиплость голоса из-за отёка гортани и голосовых складок, удушье, угнетённое сознания и падение давления.

При тяжёлых реакциях на укусы комаров может возникнуть поражение нервной системы. Могут появиться онемение конечностей или подергивание скелетной мускулатуры. Судороги в мышцах рук и ног и даже всего тела могут быть и более выраженные. Такие состояния могут привести к смерти, поэтому требуют немедленного обращения к врачу, пишет сайт aif.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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