Какие продукты нужно есть во время болезни

Продукты, которые стоит есть во время болезни для выздоровления

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы больны, ваш аппетит может быть не таким хорошим, как обычно, но вы всё равно должны есть, потому что еда необходима для вашего выздоровления.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic l

Некоторые продукты могут быть весьма полезны для вашего здоровья, поэтому вы должны есть их больше, чтобы быстрее стать здоровым.

Супы

Тёплые, богатые питательными веществами супы — ваши союзники. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а также мягко воздействуют на пищеварительную систему.

Белки

Включите в рацион продукты, богатые белком, которые помогут восстановить мышцы и иммунную функцию. Нежирное мясо, птица, рыба, яйца или растительные источники, такие как тофу, могут стать вашими друзьями по питанию во время восстановления.

Польза цельного зерна

Включите в рацион цельнозерновые продукты. Коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб или крекеры могут обеспечить необходимую энергию, не вызывая дискомфорта в пищеварении.

Фрукты и овощи

Выбирайте легкоусвояемые варианты, такие как яблочное пюре, бананы и дыни, чтобы увеличить потребление витаминов. Используйте различные овощи, чтобы получить разнообразные питательные вещества. Овощи, приготовленные на пару, щадяще воздействуют на желудок.