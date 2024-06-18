Какие продукты нужно есть во время болезни

Когда вы больны, ваш аппетит может быть не таким хорошим, как обычно, но вы всё равно должны есть, потому что еда необходима для вашего выздоровления.
Некоторые продукты могут быть весьма полезны для вашего здоровья, поэтому вы должны есть их больше, чтобы быстрее стать здоровым.
Тёплые, богатые питательными веществами супы — ваши союзники. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а также мягко воздействуют на пищеварительную систему.
Включите в рацион продукты, богатые белком, которые помогут восстановить мышцы и иммунную функцию. Нежирное мясо, птица, рыба, яйца или растительные источники, такие как тофу, могут стать вашими друзьями по питанию во время восстановления.
Включите в рацион цельнозерновые продукты. Коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб или крекеры могут обеспечить необходимую энергию, не вызывая дискомфорта в пищеварении.
Выбирайте легкоусвояемые варианты, такие как яблочное пюре, бананы и дыни, чтобы увеличить потребление витаминов. Используйте различные овощи, чтобы получить разнообразные питательные вещества. Овощи, приготовленные на пару, щадяще воздействуют на желудок.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.