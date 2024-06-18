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Назван основной способ заражения ботулизмом

Врач Тарасенко: основной источник заражения ботулизмом - консервы

1:15
Здоровье

На территории России в недавнее время отмечают увеличение инцидентов ботулизма — серьёзного заболевания, вызванного токсином, производимым бактерией Botulinum. В интервью для 360. ru врач Иван Тарасенко подчеркнул, что наиболее часто люди заболевают ботулизмом через путём потребления консервированной пищи.

Врач Тарасенко: основной источник заражения ботулизмом - консервы
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Он разъяснил, что указанные микроорганизмы формируют токсины в условиях отсутствия воздуха. Это объясняет, почему инфицирование ботулизмом обычно происходит после того, как были съедены продукты, прошедшие процесс консервации, независимо от того, приготовлены ли они дома или куплены в магазине.

"В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки. Если этого не заметить и употребить продукт в пищу, то может произойти заражение", — заявил генеральный директор клиники Medintercom.

Тарасенко добавил, что риск заражения ботулизмом также существует при употреблении готовых блюд в вакуумных упаковках. Кроме того, ботулотоксин способен проникнуть в тело через открытые раны.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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