Назван основной способ заражения ботулизмом

Врач Тарасенко: основной источник заражения ботулизмом - консервы

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На территории России в недавнее время отмечают увеличение инцидентов ботулизма — серьёзного заболевания, вызванного токсином, производимым бактерией Botulinum. В интервью для 360. ru врач Иван Тарасенко подчеркнул, что наиболее часто люди заболевают ботулизмом через путём потребления консервированной пищи.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Он разъяснил, что указанные микроорганизмы формируют токсины в условиях отсутствия воздуха. Это объясняет, почему инфицирование ботулизмом обычно происходит после того, как были съедены продукты, прошедшие процесс консервации, независимо от того, приготовлены ли они дома или куплены в магазине.

"В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки. Если этого не заметить и употребить продукт в пищу, то может произойти заражение", — заявил генеральный директор клиники Medintercom.

Тарасенко добавил, что риск заражения ботулизмом также существует при употреблении готовых блюд в вакуумных упаковках. Кроме того, ботулотоксин способен проникнуть в тело через открытые раны.