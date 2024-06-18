Россиянам рассказали, когда приём антидепрессантов может быть смертельным

Преодоление тяжёлых форм психических заболеваний с помощью антидепрессантов требует не только ответственного подхода, но и строгого соблюдения врачебных рекомендаций, предупреждает Мария Беляева. Неправильное применение препаратов может привести к побочным осложнениям и даже смерти.
Врач отметила, что антидепрессанты действуют, снижая чувствительность нервных окончаний к серотонину и норадреналину. Только медицинский работник может точно определить безопасную дозу. Самостоятельный выбор таких препаратов может оказаться неэффективным или даже привести к фатальным последствиям. Беляева также подчеркнула, что антидепрессанты не являются универсальным средством — они эффективны только при соблюдении здорового образа жизни.
"Не отказывайтесь от прогулок и полноценного сна. Исключите из рациона алкоголь, кофеин, копчёные и жирные продукты, а также большое количество простых углеводов", — резюмировала Мария Беляева в интервью для интернет-издания Regions.
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