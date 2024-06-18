Стоматологи утверждают, что профессиональная чистка зубов - это хорошая профилактика кариеса, гингивита и пародонтита

В стоматологии можно сделать профессиональную чистку зубов или гигиену. Эта процедура предполагает снятие зубного камня и тёмного налета с зубов и нанесение кальциесодержащих паст. Как часто можно делать подобную процедуру и кому она противопоказана, выяснила Общественная служба новостей.
Фото: Wikipedia by Conor Lawless is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
В результате проведения процедуры разрушается зубной камень и восстанавливается природный цвет зубов. Стоматологи утверждают, что такая гигиена является хорошей профилактикой таких заболеваний, как кариес, гингивит или пародонтит.
Частота проведения процедуры определяется стоматологом на основе индивидуальных потребностей человека. В большинстве случаев гигиену проводят раз в полгода. Если у пациента присутствует кариес, пародонтит, зубные импланты или протезы, то процедуру можно проводить чаще.
Есть группы пациентов, которым противопоказана профессиональная чистка зубов:
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
люди с нарушениями свёртываемости крови;
люди с ослабленным иммунитетом;
люди с аллергией на анестезию или на другие материалы, которые используются во время процедуры.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.