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Стоматологи утверждают, что профессиональная чистка зубов - это хорошая профилактика кариеса, гингивита и пародонтита

Профессиональная чистка зубов: как часто делать и кому противопоказана

1:15
Здоровье

В стоматологии можно сделать профессиональную чистку зубов или гигиену. Эта процедура предполагает снятие зубного камня и тёмного налета с зубов и нанесение кальциесодержащих паст. Как часто можно делать подобную процедуру и кому она противопоказана, выяснила Общественная служба новостей.

Профессиональная чистка зубов: как часто делать и кому противопоказана
Фото: Wikipedia by Conor Lawless is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В результате проведения процедуры разрушается зубной камень и восстанавливается природный цвет зубов. Стоматологи утверждают, что такая гигиена является хорошей профилактикой таких заболеваний, как кариес, гингивит или пародонтит.

Частота проведения процедуры определяется стоматологом на основе индивидуальных потребностей человека. В большинстве случаев гигиену проводят раз в полгода. Если у пациента присутствует кариес, пародонтит, зубные импланты или протезы, то процедуру можно проводить чаще.

Есть группы пациентов, которым противопоказана профессиональная чистка зубов:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • люди с нарушениями свёртываемости крови;
  • люди с ослабленным иммунитетом;
  • люди с аллергией на анестезию или на другие материалы, которые используются во время процедуры.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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