Стоматологи утверждают, что профессиональная чистка зубов - это хорошая профилактика кариеса, гингивита и пародонтита

Профессиональная чистка зубов: как часто делать и кому противопоказана

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стоматологии можно сделать профессиональную чистку зубов или гигиену. Эта процедура предполагает снятие зубного камня и тёмного налета с зубов и нанесение кальциесодержащих паст. Как часто можно делать подобную процедуру и кому она противопоказана, выяснила Общественная служба новостей.

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В результате проведения процедуры разрушается зубной камень и восстанавливается природный цвет зубов. Стоматологи утверждают, что такая гигиена является хорошей профилактикой таких заболеваний, как кариес, гингивит или пародонтит.

Частота проведения процедуры определяется стоматологом на основе индивидуальных потребностей человека. В большинстве случаев гигиену проводят раз в полгода. Если у пациента присутствует кариес, пародонтит, зубные импланты или протезы, то процедуру можно проводить чаще.

Есть группы пациентов, которым противопоказана профессиональная чистка зубов:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

люди с нарушениями свёртываемости крови;

люди с ослабленным иммунитетом;

люди с аллергией на анестезию или на другие материалы, которые используются во время процедуры.