Энтомолог объяснил, безвреден ли для человека фумитокс, когда комары падают от него замертво

Безопасность фумитокса обусловлена различиями в обмене веществ человека и насекомых

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В миллионах российских домов летом ночами напролёт не выключаются фумигаторы. Комары от них буквально падают замертво. Такая эффективность внушает опасения: безвреден ли фумитокс для людей?

Фото: Wikimedia Commons by George Shuklin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic license

Инсектициды в составе фумигантов — как жидких, так и в пластинках — сравнительно безопасны для людей, заверил энтомолог Юрий Гниненко. "Конечно, это не витамин для человека, но, по крайней мере, не вызывает таких последствий, как у насекомых", — заметил он в разговоре с Pravda.Ru.

"Потому что люди. У нас другой обмен. Мы теплокровные. Все инсектициды таким образом создаются, чтобы минимизировать ущерб для теплокровных", — объяснил специалист.

По его словам, применение инсектицидов вообще и фумитокса в частности требует соблюдения "обыкновенных методов и мер предосторожности". "Потому что это же ведь в любом случае яд, но только он предназначен не для теплокровных, а для насекомых, всяких пауков и так далее. Это, конечно, не сахар, не соль, не сливочное масло. Это яд. Если вы будете килограммами есть, конечно, вы умрёте — это 100%. Но с теми нормами расхода, которые рекомендованы по насекомым, не представляет опасности для человека, если соблюдать все меры предосторожности", — заключил энтомолог.