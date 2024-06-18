Medical Xpress: учёные выяснили, что новый препарат может помочь защитить органы от повреждений, вызванных гипертонией

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Учёные исследовали новое эффективное лекарство при гипертонии

1:46
Здоровье

Группа учёных под руководством Университета Монаша и Института сердца и диабета Бейкера опубликовала доказательства эффективности новой терапии для лечения повреждений органов, которые вызваны гипертонией.

Учёные исследовали новое эффективное лекарство при гипертонии
Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гипертония вызывает повреждения сердца, почек и кровеносных сосудов. Учёные решили исследовать, как новый низкомолекулярный активатор рассасывания под названием "соединение 17b" (Cmpd17b) может помочь защитить эти органы от повреждений, вызванных гипертонией.

В ходе исследования, которое было проведено на животных и на людях, обнаружили эффективность Cmpd17b в смягчении негативных последствий повреждения органов, вызванных гипертонией, пишет Medical Xpress, ссылаясь на журнал Cardiovascular Research.

"Наша команда впервые показала, что Cmpd17b не только нормализует структуру и функцию сердца и кровеносных сосудов у мышей с гипертонией, но также существует чёткая корреляция с гипертензией у человека, что позволяет предположить, что Cmpd17b также может быть эффективен в клинических условиях", — рассказал соавтор исследования и кандидат медицинских наук MIPS Джайдип Сингх.

"Мы обнаружили, что Cmpd17b, новый тип лекарств, может обратить вспять некоторые из этих изменений и улучшить здоровье сердца и кровеносных сосудов. Это говорит о том, что аналогичные методы лечения могут работать и у людей с высоким кровяным давлением ", — добавил доктор Чэнсю Хелена Цинь, автор-корреспондент исследования, руководитель лаборатории MIPS.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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