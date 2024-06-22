Что будет, если не принимать витамин D? Ответ врача, который вряд ли обрадует

Врач Потешкин: нехватка витамина D может спровоцировать развитие аденом

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Юрий Потешкин, врач-эндокринолог и доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, предупредил, что дефицит витамина D в организме может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В частности, он может вызвать нарушение фосфорно-кальциевого обмена, что, в свою очередь, может привести к повышенной выработке паратгормона. Это может стать причиной возникновения доброкачественных опухолей, камней в почках и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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"В среднем по миру около 50%, а у нас до 70% населения страдают дефицитом витамина D. Можно выделить три основные причины. Первая — нехватка солнечного света из-за особенностей климатической зоны. Вторая — образ жизни, когда человек редко бывает на улице днём. Третья причина — лишний вес и ожирение", — уточнил врач в беседе с kp. ru, отметив, что примерно у каждого двадцатого человека дефицит этого витамина обусловлен особенностями генетики.

Однако, по словам доктора Потешкина, предотвратить эти негативные последствия достаточно просто, достаточно лишь восполнить уровень витамина D в организме. Эндокринолог также отметил, что к нему часто обращаются пациенты с жалобами на мышечную слабость, быструю утомляемость и ночные судороги. В большинстве случаев таким пациентам удается помочь, нормализовав фосфорно-кальциевый обмен.