Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Публицист Николаевич раскритиковал кино с Иваном Ургантом
Обрезка клубники после плодоношения: нужна ли она?
Анна Пересильд столкнулась с неодобрением зрителей после выхода ленты "Нежность"
Эксперт Стрельбицкий: агрессивная езда и забитый радиатор "убьют" мотор в жару
Эксперт: рубль может подешеветь в начале июля
Туристы спасены после инцидента с воздушным шаром в Каппадокии
Эксперты рассказали, почему кошка начала кусаться
Классификация социального страхования по юридическому статусу
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов на имущество
Что будет, если не принимать витамин D? Ответ врача, который вряд ли обрадует

Врач Потешкин: нехватка витамина D может спровоцировать развитие аденом

1:31
Здоровье

Юрий Потешкин, врач-эндокринолог и доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, предупредил, что дефицит витамина D в организме может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В частности, он может вызвать нарушение фосфорно-кальциевого обмена, что, в свою очередь, может привести к повышенной выработке паратгормона. Это может стать причиной возникновения доброкачественных опухолей, камней в почках и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач Потешкин: нехватка витамина D может спровоцировать развитие аденом
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В среднем по миру около 50%, а у нас до 70% населения страдают дефицитом витамина D. Можно выделить три основные причины. Первая — нехватка солнечного света из-за особенностей климатической зоны. Вторая — образ жизни, когда человек редко бывает на улице днём. Третья причина — лишний вес и ожирение", — уточнил врач в беседе с kp. ru, отметив, что примерно у каждого двадцатого человека дефицит этого витамина обусловлен особенностями генетики.

Однако, по словам доктора Потешкина, предотвратить эти негативные последствия достаточно просто, достаточно лишь восполнить уровень витамина D в организме. Эндокринолог также отметил, что к нему часто  обращаются пациенты с жалобами на мышечную слабость, быструю утомляемость и ночные судороги. В большинстве случаев таким пациентам удается помочь, нормализовав фосфорно-кальциевый обмен.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Эксперт Стрельбицкий: агрессивная езда и забитый радиатор "убьют" мотор в жару
Эксперт: рубль может подешеветь в начале июля
Врач Потешкин: нехватка витамина D может спровоцировать развитие аденом
Туристы спасены после инцидента с воздушным шаром в Каппадокии
Эксперты рассказали, почему кошка начала кусаться
Классификация социального страхования по юридическому статусу
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов на имущество
3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому
В России создали уникальное устройство для сити-фермерства
Офис президента Украины готовится к решающему наступлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников