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Диетолог охарактеризовала сильные и слабые стороны окрошки на квасе и кефире

Диетолог Денисенко: окрошка на квасе и кефире улучшает работу кишечника

1:42
Здоровье

Диетолог Людмила Денисенко отмечает, что окрошка, приготовленная на основе кваса или кефира, положительно влияет на функционирование кишечника, способствуя выработке гормонов счастья, — дофамина и серотонина. Однако, как квас, так и кефир имеют определённые недостатки, которые следует учитывать.

Диетолог Денисенко: окрошка на квасе и кефире улучшает работу кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Не могу отдать кому-то пальму первенства: и у кваса, и у кефира есть свои плюсы и минусы. Но самое главное, они оба созданы в процессе ферментации, а стало быть — полезны для кишечника и его микрофлоры. А микрофлора, как говорят в последнее время учёные, способна не только иммунитету помогать, но и генерировать гормоны радости — серотонин и дофамин", — уточнила врач в интервью для kp. ru

Квас содержит молочную и фруктовую кислоту, которые могут негативно повлиять на людей, страдающих гастритом или язвой, вызывая обострение болезни и изжогу. Кроме того, квас противопоказан лицам с заболеваниями печени или камнями в желчном пузыре. Из-за небольшого содержания алкоголя квас не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, детям и водителям, планирующим поездку.

С другой стороны, кефир способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшению обмена веществ, повышению тонуса организма, а также положительно влияет на сосуды и сердце. Кроме того, в кефире содержатся витамины А и D. Однако людям с повышенной кислотностью желудочного сока кефир не рекомендуется.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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