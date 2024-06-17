Россиянам напомнили, что клещи опасны для человека и в летний период

Эксперты: клещи опасны для человека даже в июне и июле

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя активность клещей начинается в середине апреля и их популяция достигает максимума к середине мая, риск быть укушенными этими членистоногими и подхватить одно из многих инфекционных заболеваний, которые они передают, сохраняется до первых двух месяцев лета и начнёт снижаться только с начала августа.

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"Так, клещи являются переносчиками и возбудителями клещевого энцефалита, возвратного клещевого тифа, туляремии, эрлихиоза, бабезиоза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), а также геморрагической лихорадки", — уточнили эксперты в интервью для RT.

Эксперты рекомендуют не пытаться самостоятельно удалить клеща с кожи, а обратиться к врачу. В случае обнаружения клеща следует обратиться в ближайший травмпункт или клинику, где медик безопасно извлечёт его и поместит в пробирку для анализа на инфекцию в лаборатории. Результаты обычно становятся известны через неделю. После удаления врач обрабатывает кожу в месте укуса спиртом или йодом.

При наличии симптомов укуса, таких как покраснение, отёк и отсутствие видимого клеща, может появиться озноб, повышение температуры и общее плохое самочувствие. Также могут наблюдаться вялость, сонливость, быстрая усталость, тошнота и светобоязнь. В таких случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью.