Россиянам напомнили, что клещи опасны для человека и в летний период

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Эксперты: клещи опасны для человека даже в июне и июле

1:30
Здоровье

Хотя активность клещей начинается в середине апреля и их популяция достигает максимума к середине мая, риск быть укушенными этими членистоногими и подхватить одно из многих инфекционных заболеваний, которые они передают, сохраняется до первых двух месяцев лета и начнёт снижаться только с начала августа.

Эксперты: клещи опасны для человека даже в июне и июле
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

"Так, клещи являются переносчиками и возбудителями клещевого энцефалита, возвратного клещевого тифа, туляремии, эрлихиоза, бабезиоза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), а также геморрагической лихорадки", — уточнили эксперты в интервью для RT.

Эксперты рекомендуют не пытаться самостоятельно удалить клеща с кожи, а обратиться к врачу. В случае обнаружения клеща следует обратиться в ближайший травмпункт или клинику, где медик безопасно извлечёт его и поместит в пробирку для анализа на инфекцию в лаборатории. Результаты обычно становятся известны через неделю. После удаления врач обрабатывает кожу в месте укуса спиртом или йодом.

При наличии симптомов укуса, таких как покраснение, отёк и отсутствие видимого клеща, может появиться озноб, повышение температуры и общее плохое самочувствие. Также могут наблюдаться вялость, сонливость, быстрая усталость, тошнота и светобоязнь. В таких случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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