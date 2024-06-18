Какой фрукт полезен для женщин при климаксе: ешьте его обязательно

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Абрикосы улучшают зрение и состояние кожи

Здоровье

Абрикосы — косточковые фрукты с кисло-сладким вкусом и неповторимым ароматом. В плодах содержится много полезных микроэлементов и витаминов.

Абрикосы улучшают зрение и состояние кожи
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

В чём польза абрикосов для организма

Абрикосы содержат полезные вещества, такие как фенолы и флавоноиды. Они отлично поддерживают работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Фрукт поддерживает здоровье зрительной системы благодаря содержанию каротиноидов.

Абрикос является источником витамина А, который предотвращает заболевания глаз и ухудшение зрения. Лютеин в составе положительно влияет на остроту зрения и поддерживает нормальные когнитивные функции человека. Кроме того, абрикосы поддерживают здоровье и молодость кожи и предотвращают раннее старение. Фрукт также помогает коже быть более сияющей и упругой.

Благодаря пищевым волокнам, абрикос в рационе предотвращает запоры и поддерживает нормальную работу кишечника.

Абрикосы также полезны женщинам при климаксе, так как содержат такие вещества, как лигнаны. Витамины в составе поддерживают работу иммунной системы и предотвращают простудные заболевания.

Как лучше есть абрикосы

Абрикосы полезны в сушёном виде, так как сохраняют все полезные витамины и минералы. Можно есть свежие абрикосы или курагу. Фрукт можно добавлять в овсянку, мюсли, смузи, йогурт.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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