Какой фрукт полезен для женщин при климаксе: ешьте его обязательно

Абрикосы улучшают зрение и состояние кожи

Абрикосы — косточковые фрукты с кисло-сладким вкусом и неповторимым ароматом. В плодах содержится много полезных микроэлементов и витаминов.

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В чём польза абрикосов для организма

Абрикосы содержат полезные вещества, такие как фенолы и флавоноиды. Они отлично поддерживают работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Фрукт поддерживает здоровье зрительной системы благодаря содержанию каротиноидов.

Абрикос является источником витамина А, который предотвращает заболевания глаз и ухудшение зрения. Лютеин в составе положительно влияет на остроту зрения и поддерживает нормальные когнитивные функции человека. Кроме того, абрикосы поддерживают здоровье и молодость кожи и предотвращают раннее старение. Фрукт также помогает коже быть более сияющей и упругой.

Благодаря пищевым волокнам, абрикос в рационе предотвращает запоры и поддерживает нормальную работу кишечника.

Абрикосы также полезны женщинам при климаксе, так как содержат такие вещества, как лигнаны. Витамины в составе поддерживают работу иммунной системы и предотвращают простудные заболевания.

Как лучше есть абрикосы

Абрикосы полезны в сушёном виде, так как сохраняют все полезные витамины и минералы. Можно есть свежие абрикосы или курагу. Фрукт можно добавлять в овсянку, мюсли, смузи, йогурт.