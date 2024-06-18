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Как правильно есть фрукты для здоровья: до или после еды

Правила употребления фруктов, чтобы получить от них максимальную пользу

1:21
Здоровье

Существует множество различных мнений о том, как правильно есть фрукты. Подробнее об этом вы узнаете из статьи.

Правила употребления фруктов, чтобы получить от них максимальную пользу
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как правильно есть фрукты

Диетологи рекомендуют употреблять фрукты сразу после еды и за пару часов до основного приёма пищи.

Дело в том, что в плодах содержатся вещества, способствующие снижению усвоения простых сахаров. Это означает, что у человека снизится гликемический индекс продуктов питания. Кроме того, употребление фруктов между двумя приёмами пищи может вызвать чувство голода.

Как лучше есть фрукты

Лучше всего употреблять фрукты в свежем или замороженном виде. Таким образом, вы получите все витамины и минералы, необходимые вашему организму.

Вы можете добавлять фрукты в любое блюдо или использовать в качестве закуски. Например, фрукты хорошо сочетаются с орехами и мюсли. Вы также можете приготовить из плодов сорбет, смузи или салат.

Чтобы улучшить иммунную систему, добавьте в свой рацион апельсины, грейпфруты, нектарины, персики и киви. Яблоки и гранаты являются хорошими вариантами для повышения уровня железа в крови. Банан способен улучшить ваше здоровье и настроение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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