Как правильно есть фрукты для здоровья: до или после еды

Существует множество различных мнений о том, как правильно есть фрукты. Подробнее об этом вы узнаете из статьи.
Диетологи рекомендуют употреблять фрукты сразу после еды и за пару часов до основного приёма пищи.
Дело в том, что в плодах содержатся вещества, способствующие снижению усвоения простых сахаров. Это означает, что у человека снизится гликемический индекс продуктов питания. Кроме того, употребление фруктов между двумя приёмами пищи может вызвать чувство голода.
Лучше всего употреблять фрукты в свежем или замороженном виде. Таким образом, вы получите все витамины и минералы, необходимые вашему организму.
Вы можете добавлять фрукты в любое блюдо или использовать в качестве закуски. Например, фрукты хорошо сочетаются с орехами и мюсли. Вы также можете приготовить из плодов сорбет, смузи или салат.
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