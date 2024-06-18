В какое время дня полезно есть творог: это важно для здоровья

В статье расскажем о полезных свойствах творога и о том, когда его лучше есть.
Помимо высокого содержания кальция, в твороге практически отсутствуют вещества, препятствующие его усвоению.
И даже наоборот: лактоза и аминокислоты усиливают благотворное воздействие кальция. Продукт богат триптофаном — аминокислотой, которая помогает лучше спать по ночам, а также предотвращает бессонницу, депрессию и беспокойство.
Творог обеспечивает организм кальцием и белком, ускоряет набор мышечной массы, нормализует работу центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.
Регулярное употребление творога — своеобразная гарантия от атеросклероза, стрессов, депрессии, потери памяти.
Чтобы не страдать от болей в желудке и животе, важно правильно подобрать продукты для вечернего перекуса.
К ним относится нежирный творог на ночь, который обладает способностью нейтрализовать избыток инсулина и способствовать наращиванию мышечной массы.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.