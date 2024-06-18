В какое время дня полезно есть творог: это важно для здоровья

Творог защищает от атеросклероза и депрессии

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В статье расскажем о полезных свойствах творога и о том, когда его лучше есть.

Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

В чём польза творога

Помимо высокого содержания кальция, в твороге практически отсутствуют вещества, препятствующие его усвоению.

И даже наоборот: лактоза и аминокислоты усиливают благотворное воздействие кальция. Продукт богат триптофаном — аминокислотой, которая помогает лучше спать по ночам, а также предотвращает бессонницу, депрессию и беспокойство.

Творог обеспечивает организм кальцием и белком, ускоряет набор мышечной массы, нормализует работу центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление творога — своеобразная гарантия от атеросклероза, стрессов, депрессии, потери памяти.

Почему творог лучше есть вечером

Чтобы не страдать от болей в желудке и животе, важно правильно подобрать продукты для вечернего перекуса.

К ним относится нежирный творог на ночь, который обладает способностью нейтрализовать избыток инсулина и способствовать наращиванию мышечной массы.