Снижает риск инсульта и укрепляет сосуды: полезные свойства малины

Малина снижает сахар в крови и артериальное давление

Малина — чрезвычайно полезная ягода. Её стоит добавить в свой рацион.

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В чём польза малины для здоровья

Малина содержит много полезных веществ. Например, ягода богата калием, который поддерживает здоровье сосудов и сердца. Жирные кислоты в составе помогают снизить риск инсульта и сердечных заболеваний.

Малина в рационе помогает регулировать уровень сахара в крови. Ягоды богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.

Малина содержит много витамина С, который улучшает защитные функции организма и работу иммунной системы. Кроме того, малина содержит меньше сахара, чем большинство других ягод и фруктов.

Как лучше есть малину

Ешьте малину в свежем или замороженном виде. В таком виде в ягодах сохраняются все витамины и минералы.

Вы можете добавлять малину в свои завтраки. Например, ешьте её с овсянкой, йогуртом, мюсли или творогом. Малина также подходит для приготовления смузи, желе, сорбета или соусов.