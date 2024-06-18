Снижает риск инсульта и укрепляет сосуды: полезные свойства малины

Малина — чрезвычайно полезная ягода. Её стоит добавить в свой рацион.
Малина содержит много полезных веществ. Например, ягода богата калием, который поддерживает здоровье сосудов и сердца. Жирные кислоты в составе помогают снизить риск инсульта и сердечных заболеваний.
Малина в рационе помогает регулировать уровень сахара в крови. Ягоды богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.
Малина содержит много витамина С, который улучшает защитные функции организма и работу иммунной системы. Кроме того, малина содержит меньше сахара, чем большинство других ягод и фруктов.
Ешьте малину в свежем или замороженном виде. В таком виде в ягодах сохраняются все витамины и минералы.
Вы можете добавлять малину в свои завтраки. Например, ешьте её с овсянкой, йогуртом, мюсли или творогом. Малина также подходит для приготовления смузи, желе, сорбета или соусов.
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