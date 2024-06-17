Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, как выбрать надёжную страховую компанию для оформления ОСАГО
В Китае разработали ИИ, который сможет заменить военачальников
Кристина Асмус отправилась на Бали с дочерью после свадьбы Харламова
Госдума рассмотрит закон о самообороне на своей территории
Певица Милана Хаметова озвучила девочку в мультфильме "Эмма в мире лам"
Спрос на китайские автомобили в России остается стабильным
Причины нестандартной формы огурцов
Ветеринары ответили, как помочь питомцу в жару
Фарш по-французски: готовим вместо привычных котлет и тефтелей
Кому категорически нельзя есть ежевику: будьте внимательны

Ежевика укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника

1:55
Здоровье

Ежевика содержит большое количество полезных веществ. Поэтому ягоду стоит добавить в свой рацион.

Ежевика укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чём польза ежевики для здоровья

Ежевика обладает кисло-сладким вкусом и приятным ароматом. Ягоды украсят ваш завтрак или готовые десерты и порцию мороженого. Добавляйте в свой рацион свежие или замороженные ягоды, чтобы получить максимальную пользу от продукта.

Ежевика богата клетчаткой, которая полезна для здоровья кишечника и предотвращает возникновение заболеваний пищеварительной системы. Клетчатка способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Поддержание здоровья пищеварительной системы обеспечит ваше психическое здоровье, снижение риска депрессии и здоровую иммунную систему.

Ежевика также богата высоким содержанием различных минералов и витаминов. Например, витамин С, витамин В, фолиевая кислота, калий, магний, марганец. Витамин С поддерживает работу иммунной системы и предотвращает простудные заболевания.

Ягоды также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки организма от разрушения, подавляя воспаление в организме и удаляя свободные радикалы.

Кому нельзя есть ежевику

Ежевика — безопасная ягода для здоровья. В редких случаях может вызывать аллергические реакции у человека.

Кроме того, ягоды содержат такие вещества, как салицилаты. Стоит избегать ежевики в своем рационе, если у вас непереносимость этих соединений. Признаки непереносимости могут включать тошноту, крапивницу, боль в животе и заложенность носа.

Чувствительность к салицилатам чаще встречается у людей с определенными заболеваниями. Например, при астме.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?

Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Целебные травы в помощь дачнику: применение полыни и ромашки в саду и огороде
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Последние материалы
Эксперт рассказал, как выбрать надёжную страховую компанию для оформления ОСАГО
В Китае разработали ИИ, который сможет заменить военачальников
Кристина Асмус отправилась на Бали с дочерью после свадьбы Харламова
Госдума рассмотрит закон о самообороне на своей территории
Певица Милана Хаметова озвучила девочку в мультфильме "Эмма в мире лам"
Спрос на китайские автомобили в России остается стабильным
Причины нестандартной формы огурцов
Ветеринары ответили, как помочь питомцу в жару
Фарш по-французски: готовим вместо привычных котлет и тефтелей
Ежевика укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников