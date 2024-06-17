Кому категорически нельзя есть ежевику: будьте внимательны

Ежевика укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежевика содержит большое количество полезных веществ. Поэтому ягоду стоит добавить в свой рацион.

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В чём польза ежевики для здоровья

Ежевика обладает кисло-сладким вкусом и приятным ароматом. Ягоды украсят ваш завтрак или готовые десерты и порцию мороженого. Добавляйте в свой рацион свежие или замороженные ягоды, чтобы получить максимальную пользу от продукта.

Ежевика богата клетчаткой, которая полезна для здоровья кишечника и предотвращает возникновение заболеваний пищеварительной системы. Клетчатка способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Поддержание здоровья пищеварительной системы обеспечит ваше психическое здоровье, снижение риска депрессии и здоровую иммунную систему.

Ежевика также богата высоким содержанием различных минералов и витаминов. Например, витамин С, витамин В, фолиевая кислота, калий, магний, марганец. Витамин С поддерживает работу иммунной системы и предотвращает простудные заболевания.

Ягоды также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки организма от разрушения, подавляя воспаление в организме и удаляя свободные радикалы.

Кому нельзя есть ежевику

Ежевика — безопасная ягода для здоровья. В редких случаях может вызывать аллергические реакции у человека.

Кроме того, ягоды содержат такие вещества, как салицилаты. Стоит избегать ежевики в своем рационе, если у вас непереносимость этих соединений. Признаки непереносимости могут включать тошноту, крапивницу, боль в животе и заложенность носа.

Чувствительность к салицилатам чаще встречается у людей с определенными заболеваниями. Например, при астме.