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Что лучше съесть на ужин, чтобы не поправляться: мнение диетологов

Правильный ужин должен состоять из белков, клетчатки и полезных жиров

1:43
Здоровье

Ужин — важный приём пищи, который влияет на ваш сон и на то, как вы себя чувствуете утром.

Правильный ужин должен состоять из белков, клетчатки и полезных жиров
Фото: flickr.com by джеффри is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Важно знать, что лучше всего есть вечером для поддержания вашего здоровья.

Каким должен быть ужин

Ужинайте не менее чем за 3 часа до сна. Дело в том, что поздний ужин будет перевариваться вашим организмом, пока вы спите.

Это отнимет ресурсы у вашего организма, и вы не сможете отдыхать ночью. Утром после пробуждения вы почувствуете усталость и истощение. Ваш ужин должен быть низкокалорийным. Избегайте острой, сладкой, солёной и жирной пищи. Выбирайте белковые и цельнозерновые продукты.

Что лучше всего есть на ужин

Ваш ужин должен состоять из белков, сложных углеводов, клетчатки и жиров. Нежирное мясо — курица, индейка, кролик — хорошо подходит для получения белка. Также подойдёт белая или красная рыба,  морепродукты — тунец, лосось, скумбрия, дорадо, морской окунь, креветки, мидии.

Вы можете добавить в ужин куриные или перепелиные яйца. Среди растительных белков можно выбрать такие продукты, как фасоль, грибы, нут, соя, тофу, горох и орехи.

В качестве гарнира хороши спаржа, морковь, брокколи, авокадо, помидоры, цветная капуста и сладкий картофель. В качестве напитков подойдут свежевыжатые соки: вишнёвый, морковный, яблочный.

Чтобы улучшить качество сна и быстрее заснуть, пейте ромашковый или мятный чай.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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