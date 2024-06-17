Что лучше съесть на ужин, чтобы не поправляться: мнение диетологов

Ужин — важный приём пищи, который влияет на ваш сон и на то, как вы себя чувствуете утром.
Важно знать, что лучше всего есть вечером для поддержания вашего здоровья.
Ужинайте не менее чем за 3 часа до сна. Дело в том, что поздний ужин будет перевариваться вашим организмом, пока вы спите.
Это отнимет ресурсы у вашего организма, и вы не сможете отдыхать ночью. Утром после пробуждения вы почувствуете усталость и истощение. Ваш ужин должен быть низкокалорийным. Избегайте острой, сладкой, солёной и жирной пищи. Выбирайте белковые и цельнозерновые продукты.
Ваш ужин должен состоять из белков, сложных углеводов, клетчатки и жиров. Нежирное мясо — курица, индейка, кролик — хорошо подходит для получения белка. Также подойдёт белая или красная рыба, морепродукты — тунец, лосось, скумбрия, дорадо, морской окунь, креветки, мидии.
Вы можете добавить в ужин куриные или перепелиные яйца. Среди растительных белков можно выбрать такие продукты, как фасоль, грибы, нут, соя, тофу, горох и орехи.
В качестве гарнира хороши спаржа, морковь, брокколи, авокадо, помидоры, цветная капуста и сладкий картофель. В качестве напитков подойдут свежевыжатые соки: вишнёвый, морковный, яблочный.
Чтобы улучшить качество сна и быстрее заснуть, пейте ромашковый или мятный чай.
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