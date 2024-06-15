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Нутрициолог Афинская рассказала, какие продукты замедляют старение с научной точки зрения

3 продукта, которые замедляют старение

1:09
Здоровье

Нутрициолог Лиза Афинская в своём Telegram-канале рассказала о трёх продуктах, замедляющих старение.

3 продукта, которые замедляют старение
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Первый - это клубника. Она содержит физетин - флавонол, убивающий «стареющие» клетки. 

“Например, мыши, которым давали физетин, жили на 10% дольше и реже заболевали возрастными заболеваниями вплоть до конца жизни. Физетин снизил уровень поврежденных клеток в организме мышей. Вот и дополнительная мотивация почаще есть свежую клубнику, также добавляйте замороженную клубнику в смузи”, - написала Афинская.

Второй - ростки брокколи. В них есть сульфорафан. Нутрициолог уточнила, что ростки брокколи содержат в 50 с лишним раз больше сульфорафана, чем кочан.

И третий - это гранат.

“Содержит эллагитаннины, которые микробы нашего кишечника превращают в уролитин А. Обнаружили, что уролитин А может продлить жизнь у животных. Недавно начали изучать эффект и на людях”, - написала нутрициолог.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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