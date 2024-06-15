Китайские учёные выяснили, что 2-3 чашки кофе снижают риск преждевременной смерти от заболеваний на 33%

Учёные из Китая выяснили, что 2-3 чашки кофе в день снижают риск ранней смерти

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Сучжоу (Китай) выяснили, что употребление 2-3 чашек кофе в течение дня снижает риск преждевременной смерти по причине заболеваний.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследовании участвовали более 10 тысяч человек. Перед этим она рассказали, сколько часов в день они проводят в офисе за рабочим столом, как часто тренируются и сколько чашек кофе в день обычно употребляют.

Через 10 лет учёные провели анализ изменений состояния здоровья участников и подсчитали, сколько из них умерло. В итоге выяснилось, что у офисных работников, проводивших за рабочим столом не менее 6 часов в день, вероятность преждевременной смерти по причине болезней меньше на 33%, если они употребляли 2-3 чашки кофе в день.

Учёные предположили, что хороший антиоксидантный и противовоспалительный эффект кофе, способствует нейтрализации вреда, наносимого малоподвижным образом жизни. Об этом исследовании пишет журнал BMC Health.