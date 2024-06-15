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Китайские учёные выяснили, что 2-3 чашки кофе снижают риск преждевременной смерти от заболеваний на 33%

Учёные из Китая выяснили, что 2-3 чашки кофе в день снижают риск ранней смерти

1:05
Здоровье

Учёные из Университета Сучжоу (Китай) выяснили, что употребление 2-3 чашек кофе в течение дня снижает риск преждевременной смерти по причине заболеваний.

Учёные из Китая выяснили, что 2-3 чашки кофе в день снижают риск ранней смерти
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследовании участвовали более 10 тысяч человек. Перед этим она рассказали, сколько часов в день они проводят в офисе за рабочим столом, как часто тренируются и сколько чашек кофе в день обычно употребляют.

Через 10 лет учёные провели анализ изменений состояния здоровья участников и подсчитали, сколько из них умерло. В итоге выяснилось, что у офисных работников, проводивших за рабочим столом не менее 6 часов в день, вероятность преждевременной смерти по причине болезней меньше на 33%, если они употребляли 2-3 чашки кофе в день.

Учёные предположили, что хороший антиоксидантный и противовоспалительный эффект кофе, способствует нейтрализации вреда, наносимого малоподвижным образом жизни. Об этом исследовании пишет журнал BMC Health.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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