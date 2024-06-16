Обязательно добавьте в свой рацион это масло: вы избавитесь от многих болезней

Кунжутное масло защищает от атеросклероза и инсульта

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ввести кунжутное масло в свой рацион, можно предупредить течение многих заболеваний — атеросклероза, аритмии, инфаркта, инсульта, гипертонии, тахикардии, ишемической болезни сердца.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В чём польза кунжутного масла

Он улучшает состав крови, увеличивает количество тромбоцитов и влияет на свёртываемость, положительно влияя на работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря нормализации обмена веществ и пищеварения, масло эффективно при заболеваниях поджелудочной железы и печени.

Обзор 12 исследований 2022 года показал, что потребление кунжутного масла значительно снижает уровень сахара в крови натощак, маркеры воспаления, артериальное давление.

Как использовать кунжутное масло

Масло можно использовать при приготовлении холодных блюд, салатов, соусов, каш и супов. Кунжутное масло используется в кулинарии, медицине, а также в косметологии. Рекомендуется принимать его трижды в день во время еды по 1-2 чайные ложки.