Обязательно добавьте в свой рацион это масло: вы избавитесь от многих болезней

Если ввести кунжутное масло в свой рацион, можно предупредить течение многих заболеваний — атеросклероза, аритмии, инфаркта, инсульта, гипертонии, тахикардии, ишемической болезни сердца.
Он улучшает состав крови, увеличивает количество тромбоцитов и влияет на свёртываемость, положительно влияя на работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря нормализации обмена веществ и пищеварения, масло эффективно при заболеваниях поджелудочной железы и печени.
Обзор 12 исследований 2022 года показал, что потребление кунжутного масла значительно снижает уровень сахара в крови натощак, маркеры воспаления, артериальное давление.
Масло можно использовать при приготовлении холодных блюд, салатов, соусов, каш и супов. Кунжутное масло используется в кулинарии, медицине, а также в косметологии. Рекомендуется принимать его трижды в день во время еды по 1-2 чайные ложки.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.