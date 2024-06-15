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DailyMail опубликовал лучшие продукты для снятия жжения при употреблении острой пищи

Чем спастись от жжения во рту после острой пищи

1:36
Здоровье

Доктор Дэниел Элдридж, старший преподаватель химии в Технологическом университете Суинберна, назвал лучшие продукты для снятия жжения при употреблении острой пищи.

Чем спастись от жжения во рту после острой пищи
Фото: unsplash.com by Элли О is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Когда во рту возникает жжение от острой пищи, первое, что обычно хочется сделать, — запить водой со льдом. Но доктор Элдридж настоятельно не советует этого делать. Дело в том, что все острые продукты содержат семейство соединений, называемых капсаициноидами, вызывающие чувство жжения.

Химик объясняет, что капсаицин — гидрофобная молекула и он не любит контакт с водой.

"Если вы попытаетесь смыть гидрофобный капсаицин водой, это будет не очень эффективно, потому что гидрофильные и гидрофобобные вещества не смешиваются", — сказал он.

Вместо этого лучше выбрать напиток, который также обладает гидрофобными свойствами. И в этом случае идеальный напиток — это молоко.

"Во-первых, молоко содержит гидрофобизированные жиры, в которых капсаицин легче растворяется, позволяя ему вымываться. Во-вторых, молочные продукты содержат белок под названием казеин. Казеин играет важную роль в поддержании жирности всего стакана молока, а также обладает сильным сродством к капсаицину. Она легко обволакивает молекулы капсаицина и помогает уносить их от рецептора. Это снимает ощущение жжения", — пояснил преподаватель.

Помимо молока могут помочь мороженое и масло, пишет DailyMail.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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