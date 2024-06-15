Названы признаки дефицита витамина Е: почему он так важен для организма

Витамин Е защищает от образования тромбов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основная функция витамина Е связана с его антиоксидантными свойствами: он защищает клеточные мембраны, белки, жиры и ДНК, улавливая свободные радикалы и предотвращая их распространение по организму.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Зачем организму нужен витамин Е

Витамин Е влияет на свёртываемость крови, способствуя предотвращению образования тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек.

Кроме того, этот витамин жизненно необходим для нормального функционирования репродуктивной системы.

Основные симптомы дефицита витамина Е

Умеренная гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления. Абеталипопротеинемия приводит к прогрессирующей нейропатии и ретинопатии в течение первых двух десятилетий жизни. Дефицит витамина Е может способствовать ретинопатии недоношенных.

Где много витамина Е

Витамин Е содержится в цельном молоке, сырах, сливках, кальмарах, лососе. Также не стоит забывать о крупах.