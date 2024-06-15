Названы признаки дефицита витамина Е: почему он так важен для организма

Основная функция витамина Е связана с его антиоксидантными свойствами: он защищает клеточные мембраны, белки, жиры и ДНК, улавливая свободные радикалы и предотвращая их распространение по организму.
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Зачем организму нужен витамин Е
Витамин Е влияет на свёртываемость крови, способствуя предотвращению образования тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек.
Кроме того, этот витамин жизненно необходим для нормального функционирования репродуктивной системы.
Основные симптомы дефицита витамина Е
Умеренная гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления. Абеталипопротеинемия приводит к прогрессирующей нейропатии и ретинопатии в течение первых двух десятилетий жизни. Дефицит витамина Е может способствовать ретинопатии недоношенных.
Где много витамина Е
Витамин Е содержится в цельном молоке, сырах, сливках, кальмарах, лососе. Также не стоит забывать о крупах.
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