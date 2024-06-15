Как стресс влияет на старение: важно знать

Стресс крайне негативно влияет на многие процессы в организме. Об этом подробнее вы узнаете из статьи.
Постоянный или сильный стресс негативно сказывается на молодости. Это означает, что эмоциональные потрясения приводят к ускоренному старению организма. Исследования показывают, что хронический стресс запускает процесс старения.
Выброс гормонов стресса вызывает воспаление и повреждение ДНК в организме. Кроме того, длительный стресс может привести к усилению окислительных процессов в вашем организме. Это в свою очередь приводит к рассасыванию ДНК и преждевременному старению.
Следите за своим питанием, качеством сна и физической активностью. Снятие стресса запускает процесс восстановления организма. Но важно помогать этому и дальше.
Добавляйте в свой рацион больше разных видов белка — мяса, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, грибов, бобовых.
Также ешьте больше свежих овощей, фруктов и ягод. Они богаты антиоксидантами, которые помогут вашему организму восстановиться после стресса.
Высыпайтесь, спите не менее 8 часов, ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Сон является важной частью здоровья человека.
Занимайтесь любым видом физической активности: прогулками в парке, плаванием, йогой, фитнесом.
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