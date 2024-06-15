Как стресс влияет на старение: важно знать

Стресс приводит к преждевременному старению организма

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс крайне негативно влияет на многие процессы в организме. Об этом подробнее вы узнаете из статьи.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Как стресс влияет на процесс старения

Постоянный или сильный стресс негативно сказывается на молодости. Это означает, что эмоциональные потрясения приводят к ускоренному старению организма. Исследования показывают, что хронический стресс запускает процесс старения.

Выброс гормонов стресса вызывает воспаление и повреждение ДНК в организме. Кроме того, длительный стресс может привести к усилению окислительных процессов в вашем организме. Это в свою очередь приводит к рассасыванию ДНК и преждевременному старению.

Как восстановиться после стресса

Следите за своим питанием, качеством сна и физической активностью. Снятие стресса запускает процесс восстановления организма. Но важно помогать этому и дальше.

Добавляйте в свой рацион больше разных видов белка — мяса, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, грибов, бобовых.

Также ешьте больше свежих овощей, фруктов и ягод. Они богаты антиоксидантами, которые помогут вашему организму восстановиться после стресса.

Высыпайтесь, спите не менее 8 часов, ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Сон является важной частью здоровья человека.

Занимайтесь любым видом физической активности: прогулками в парке, плаванием, йогой, фитнесом.